В горах Ингушетии проведут форум-поход «Трасса развития»
В горах Ингушетии 100 участников форума-похода «Трасса развития» из 8 федеральных округов России, отобранных из 400 человек по результатам онлайн-программы, на протяжении двух смен — с 15 по 17 и с 18 по 21 июля 2022 года — получат навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента.
Как сообщили в администрации Джейрахского района, все мероприятия пройдут в сочетании с атмосферой культуры и национальных ремесел Ингушетии, спорта и ЗОЖ.
На форуме прочитают лекции «Тактика позитивного мышления», «Психология жестов», «Мотивация», «Психология общения». Состоятся тренинги по командообразованию и управлению, мастер-классы по гончарному делу, кузнечному и кожевенному ремеслам. Участников также ожидают стрельба из лука, ночной кинотеатр, песни под гитару у костра, конкурсы и турниры с ценными призами.
Напомним, форум «Трасса развития» — необычный поход на территории альпинистского лагеря «Кязи». Это комплексный культурно-образовательный проект для молодежи, сочетающий в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора.