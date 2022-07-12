В горах Ингушетии проведут форум-поход «Трасса развития»

Как сообщили в администрации Джейрахского района, все мероприятия пройдут в сочетании с атмосферой культуры и национальных ремесел Ингушетии, спорта и ЗОЖ.

На форуме прочитают лекции «Тактика позитивного мышления», «Психология жестов», «Мотивация», «Психология общения». Состоятся тренинги по командообразованию и управлению, мастер-классы по гончарному делу, кузнечному и кожевенному ремеслам. Участников также ожидают стрельба из лука, ночной кинотеатр, песни под гитару у костра, конкурсы и турниры с ценными призами.

Напомним, форум «Трасса развития» — необычный поход на территории альпинистского лагеря «Кязи». Это комплексный культурно-образовательный проект для молодежи, сочетающий в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора.