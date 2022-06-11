Субботник

В горах Ингушетии пройдет масштабный субботник ко Дню эколога

0

В Джейрахском районе Ингушетии 11 июня ко Дню эколога пройдет субботник, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии намерены провести субботник в горном Джейрахском районе республики и таким образом отметить День эколога, который отмечался в 2022 году 5 июня. Но из-за празднования 30-летия возрождения Ингушетии, коллективом ведомства было решено перенести чествование на 11 июня», — говорится в сообщении.

Также в горах ведомством будет проведен пикник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительница Ингушетии попалась на мошенничестве с маткапиталом
В ингушском селе Вознесеновская обустроят дорогу и родник
В Ингушетии стартовал финал республиканского фестиваль-конкурса культуры «Этнос»
В селении Троицкое Ингушетии сгорела кровля магазина, никто не пострадал
Умерла учительница и журналистка Эсет Теркакиева
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии Дня России призывает к бдительности
В Ингушетии застройщика уличили в обмане дольщика на 3,3 млн рублей
«Единая Россия» построит для учащихся ГКК Ингушетии воздушно-десантный комплекс
В Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу
В Ингушетии при ДТП пострадал ребенок
В кадетском корпусе Ингушетии появится воздушно-десантный комплекс с помощью «Единой России»

Главное

Яндекс.Метрика

 