В горах Ингушетии пройдет масштабный субботник ко Дню эколога

«Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии намерены провести субботник в горном Джейрахском районе республики и таким образом отметить День эколога, который отмечался в 2022 году 5 июня. Но из-за празднования 30-летия возрождения Ингушетии, коллективом ведомства было решено перенести чествование на 11 июня», — говорится в сообщении.

Также в горах ведомством будет проведен пикник.