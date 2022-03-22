Безопасность

В горах Ингушетии сделали противогололедную подсыпку после внезапно выпавшего снега

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Минавтодор Ингушетии провел подсыпку противогололедных материалов и уборку снега в горном районе республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности в период непогоды.

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