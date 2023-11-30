В горах Ингушетии запустят 20 туристических зон в 2024 году

«В рамках экологического проекта «В гостях у гор» планируется создание комплексных кемпинговых площадок в туристической зоне региона», — рассказал собеседник.

По его словам, кемпинги включают в себя лавки из сруба дерева, приспособление для мусорного мешка и костровую зону.

Отмечается, что удобные туристические зоны должны минимизировать урон природе и экологии в результате пикников и отдыха посетителей.