В горах Ингушетии запустят 20 туристических зон в 2024 году
В предгорном и горном районах региона в текущем году благоустроили 10 площадок для туристов, к весне планируется создать 20 новых туристических зон, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
«В рамках экологического проекта «В гостях у гор» планируется создание комплексных кемпинговых площадок в туристической зоне региона», — рассказал собеседник.
По его словам, кемпинги включают в себя лавки из сруба дерева, приспособление для мусорного мешка и костровую зону.
Отмечается, что удобные туристические зоны должны минимизировать урон природе и экологии в результате пикников и отдыха посетителей.