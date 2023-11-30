Туризм

В горах Ингушетии запустят 20 туристических зон в 2024 году

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В предгорном и горном районах региона в текущем году благоустроили 10 площадок для туристов, к весне планируется создать 20 новых туристических зон, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

«В рамках экологического проекта «В гостях у гор» планируется создание комплексных кемпинговых площадок в туристической зоне региона», — рассказал собеседник.

По его словам, кемпинги включают в себя лавки из сруба дерева, приспособление для мусорного мешка и костровую зону.

Отмечается, что удобные туристические зоны должны минимизировать урон природе и экологии в результате пикников и отдыха посетителей.

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