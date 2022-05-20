Муниципалитет

В горном Ляжги Ингушетии отпраздновали день села

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В доме культуры сельского поселения Ляжги Джейрахского района прошло мероприятие, посвященное дню села.

На празднике присутствовали не только жители села, но и коллеги из дома культуры сельского поселения Джейрах и централизованной библиотечной системы, которые пришли с подарками для сельского ДК.

Старейшины в присутствии главы сельской администрации прочитали мовлид, они выразили слова благодарности организаторам мероприятия.

Ляжги расположено на берегу реки Армхи, к юго-востоку от районного центра Джейрах. Здесь проживают около 300 человек. Согласно народной этимологии, название Ляжги возникло от слова «ляжг» — так называли кожаный мешок, предназначенный для хранения зерна. Такое название горное селение получило потому, что земля его давала хорошие урожаи — с небольшого клочка земли собирали целый «ляжг» зерна.

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