В горном районе Ингушетии благоустроят зоны отдыха и туристические маршруты

«В числе ключевых мероприятий, запланированных на 2022 год, — развитие туристической инфраструктуры и материальной базы туризма, благоустройство туристических маршрутов и мест в Ассинском и Джейрахском ущельях Ингушетии», — сказал собеседник издания.

По его данным, кроме того предполагается создание туристической инфраструктуры на территории курорта «Армхи», передача в оперативное управление участков для создания и развития туристической инфраструктуры для бизнеса, поддержка туристических проектов предпринимателей, грантополучателей.

Особое внимание уделят проведению событийных и культурных мероприятий регионального и общероссийского уровня.

Так, 1-3 июля 2022 года при поддержке Комтуризма в горах Ингушетии будет организован четвертый сезон бегового проекта Caucasus Ultra Trail — ультрамарафон, который объединит семь республик Кавказа.

1-2 октября регион примет IV Международный асфальтовый марафон «Джейрах». Ежегодно растёт интерес к этому мероприятию, количество участников и география регионов участников.

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Ингушетии, на курорте «Армхи» пройдет гастрономический и фотофестиваль «Вкус Кавказа», международный фестиваль бейсджамперов, межрегиональный велопоход «От Таргима до Магаса», фестиваль воздушных шаров.

Напомним, комитет архитектуры и градостроительства республики разработал проект по оформлению зоны отдыха вдоль Ассинского ущелья в Сунженском районе.

Согласно одобренному проекту на упомянутой территории предусмотрено создание зон отдыха, прогулочных зон, спортивных площадок, размещение стационарных домов, автодомов, автокемпинга. Кроме того, в предгорном районе Ингушетии в ближайшее время появятся и площадки из деревянных настилов для установки палаток.

Приняты решения по функциональному зонированию выбранной территории в селе Алкун для зон отдыха туристов.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявлял, что усилия властей направлены на развитие мелкого и среднего бизнеса в курортной зоне. Создаются условия для успешного предпринимательства в сфере туризма, оказывается помощь в развитии инфраструктуры, обустройстве площадок, небольших мобильных точек вдоль дороги, ведущей в горную часть республики. Предприниматели могут реализовывать там собственную продукцию.