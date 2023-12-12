«На данном участке укладывается новый асфальт, в дальнейшем будут установлены ограждения и дорожные знаки. Помимо этого, также предусмотрено расширение проезжей части до 6 метров и монтаж железобетонных подпорных стен для защиты дороги от оползней», — рассказал наш собеседник.

Отмечается, что все эти меры призваны обеспечить безопасное и комфортное передвижение как для местных жителей, так и для гостей региона.