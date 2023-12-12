В горном районе Ингушетии ремонтируют автодорогу «Джейрах — Армхи»
В Джейрахском районе по поручению Главы республики стартовала реконструкция дороги между селами Джейрах и Армхи, протяженностью более 2 км, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«На данном участке укладывается новый асфальт, в дальнейшем будут установлены ограждения и дорожные знаки. Помимо этого, также предусмотрено расширение проезжей части до 6 метров и монтаж железобетонных подпорных стен для защиты дороги от оползней», — рассказал наш собеседник.
Отмечается, что все эти меры призваны обеспечить безопасное и комфортное передвижение как для местных жителей, так и для гостей региона.