Ремонт

В горном районе Ингушетии ремонтируют автодорогу «Джейрах — Армхи»

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В Джейрахском районе по поручению Главы республики стартовала реконструкция дороги между селами Джейрах и Армхи, протяженностью более 2 км, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«На данном участке укладывается новый асфальт, в дальнейшем будут установлены ограждения и дорожные знаки. Помимо этого, также предусмотрено расширение проезжей части до 6 метров и монтаж железобетонных подпорных стен для защиты дороги от оползней», — рассказал наш собеседник.

Отмечается, что все эти меры призваны обеспечить безопасное и комфортное передвижение как для местных жителей, так и для гостей региона.

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