В горном селе Джейрах Ингушетии в 2024 году сдадут новый ДК

«На данный момент объект завершен на 35%. Здание будет включать в себя концертный зал на 200 мест, гардеробные, гримерные, кабинеты для кружковой работы, пищеблок, санузлы и так далее», — рассказал собеседник.

По его словам, новый объект строится на месте старого, который был возведен еще в 1960-х годах и находился в аварийном состоянии. На время строительства коллектив Дома культуры переехал в бывший центр творчества детей и юношества.

Отмечается, что подрядчиком выступила фирма ООО «Прогресс». Объект, контрактная стоимость которого составила 44 млн рублей, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.