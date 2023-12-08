Строительство

В горном селе Джейрах Ингушетии в 2024 году сдадут новый ДК

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В высокогорном сельском поселении Джейрах в рамках нацпроекта «Культура» в 2024 году откроют новый Дом культуры, сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое по региону.

«На данный момент объект завершен на 35%. Здание будет включать в себя концертный зал на 200 мест, гардеробные, гримерные, кабинеты для кружковой работы, пищеблок, санузлы и так далее», — рассказал собеседник.

По его словам, новый объект строится на месте старого, который был возведен еще в 1960-х годах и находился в аварийном состоянии. На время строительства коллектив Дома культуры переехал в бывший центр творчества детей и юношества.

Отмечается, что подрядчиком выступила фирма ООО «Прогресс». Объект, контрактная стоимость которого составила 44 млн рублей, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

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