В горной Ингушетии Федерация альпинизма проводит сборы с участием 200 российских спортсменов

Ожидается, что в сборах примут участие порядка 200 альпинистов, включая начинающих восходителей и мастеров спорта. Участники смены приедут со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока, и из Белоруссии. Спортивные мероприятия проходят в рамках фестиваля альпинизма Ингушетии, который внесён в календарный план Минспорта республики.

По словам Александра Яковенко, вице-президента Федерации альпинизма России, руководителя альпинистских лагерей по всей стране, в нынешнюю смену планируется провести обучение основам и навыкам передвижения по различным формам горного рельефа. Также предусматривается совершение восхождения по сложным маршрутам в рамках заочных классов чемпионата России по альпинизму. Как отметил дважды «снежный барс» Александр Яковенко, погода в горах Ингушетии замечательная и благоприятная для проведения смены.

В лагере «Кязи» есть все удобства для комфортного круглогодичного размещения, места для установки палаток, качественная мобильная связь и интернет, медпункт, теплый душ и трехразовое питание. В эту смену ожидается наплыв людей, поэтому дополнительно создаётся временный большой палаточный городок. В связи с оказанием помощи во всех проводимых мероприятиях, Александр Яковенко выразил особую благодарность администрации Джейрахского района в лице его главы Ахмеда Льянова. Также знаменитый альпинист поблагодарил за плодотворное сотрудничество поисково-спасательный отряд МЧС, Погрануправление ФСБ России по РИ.

«Горы Ингушетии в межсезонье — самый оптимальный район, потому что в других регионах холодно, много снега, а здесь тепло, это удобное место для работы альпиниста», — отметил Яковенко.