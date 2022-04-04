Прогноз

В горной Ингушетии объявили о сходе лавин

0

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, 5-7 апреля в Джейрахском районе Ингушетии выше 2000 м ожидается сход лавин, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В горах республики сохраняется лавиноопасный режим. На высоте свыше двух тысяч метров высока вероятность схода снежных лавин. Посещение данных мест опасно для туристов и местных жителей», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жители Ингушетии смогут бесплатно проверить работу тонометров артериального давления
Торгово-промышленная палата Ингушетии подготовила предложения по мерам поддержки малого бизнеса
В столице Ингушетии прошла акция «10 000 шагов к жизни»
Боксер Али Измайлов одержал победу над чилийцем Тебесом
Тройняшки из Республиканского перинатального центра Ингушетии отправлены домой
В сельском поселении Экажево Ингушетии прошёл турнир по мини-футболу
Задержанный за нападение на полицейского в Магасе находится в ИВС до выяснения обстоятельств
В Сунже Ингушетии обсудили вопросы озеленения центрального парка города
Глава Ингушетии подписал распоряжение о сокращении рабочего дня в месяц Рамадан на один час
Хореографический ансамбль «Сийг» из Ингушетии претендует на грант национального проекта «Культура»
В музее ИЗО Ингушетии проходит персональная выставка Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный»

Главное

Яндекс.Метрика

 