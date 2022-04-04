В горной Ингушетии объявили о сходе лавин

«В горах республики сохраняется лавиноопасный режим. На высоте свыше двух тысяч метров высока вероятность схода снежных лавин. Посещение данных мест опасно для туристов и местных жителей», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8 (8734) 55-99-99.