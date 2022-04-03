В горной Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду

В МЧС по республике убедительно просят жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках.

Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Отправляясь в дорогу, нужно учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.