Прогноз

В горной Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду

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В период 12-14 часов и до конца суток 3 апреля, ночью и в первой половине дня 4 апреля в горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду.

В МЧС по республике убедительно просят жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках.

Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Отправляясь в дорогу, нужно учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.

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