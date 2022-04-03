В горной Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду
В период 12-14 часов и до конца суток 3 апреля, ночью и в первой половине дня 4 апреля в горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер до 32 метров в секунду.
В МЧС по республике убедительно просят жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках.
Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.
Отправляясь в дорогу, нужно учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.