В горной Ингушетии прошел I этап спартакиады МЧС c участием команд из регионов СКФО

Состязания проводились с целью проверки и повышения уровня физической подготовленности личного состава территориальных органов МЧС России, а также популяризации здорового образа жизни среди личного состава. В спортивном мероприятии приняли участие 7 команд — 37 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В состязаниях оценивался как личный результат, так и общекомандный. По итогам напряженной спортивной борьбы сильнейшими стали команды Ставропольского края, республик Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

В личном первенстве второе место среди мужчин от 18 лет до 31 года завоевал сотрудник МЧС по республике Рахим Ганижев.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, почетными грамотами и сувенирами.