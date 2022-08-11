Соревнования

В горной Ингушетии прошел I этап спартакиады МЧС c участием команд из регионов СКФО

0

В горной Ингушетии прошел первый этап межрегиональных соревнований по плаванию среди главных управлений МЧС России по субъектам СКФО.

Состязания проводились с целью проверки и повышения уровня физической подготовленности личного состава территориальных органов МЧС России, а также популяризации здорового образа жизни среди личного состава. В спортивном мероприятии приняли участие 7 команд — 37 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В состязаниях оценивался как личный результат, так и общекомандный. По итогам напряженной спортивной борьбы сильнейшими стали команды Ставропольского края, республик Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

В личном первенстве второе место среди мужчин от 18 лет до 31 года завоевал сотрудник МЧС по республике Рахим Ганижев.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, почетными грамотами и сувенирами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии до конца года откроется центр дополнительного образования для одаренных детей
Главный ветврач Ингушетии попросил у сенатора содействия в решении проблем ветеринарной службы
Культура ингушей представлена на вебинаре, приуроченном к Международному дню коренных народов мира
В Карабулаке Ингушетии выбрали место для главных торжеств ко Дню города
Летний читальный зал НБ Ингушетии до конца лета по четвергам будет работать в парке Сунжи
Делегация из Ингушетии представит республику на фестивале в Астрахани
Вопросы реализации нацпроектов в Ингушетии рассмотрели на совещании в Магасе
Спикер парламента Ингушетии проверил ход капремонта школы искусств в городе Карабулаке
Вдоль реки Асса в горах Ингушетии проведут субботник в рамках акции «Вода России»
В Ингушетии зафиксировано снижение потребительских цен в июле
Юный дзюдоист из Ингушетии Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России

Главное

Яндекс.Метрика

 