В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи»

Мероприятие было организовано курортом «Армхи» совместно с Комитетом по туризму региона.

В рамках торжеств был проведён конкурс рисунков на стене на тему «Мой край! Мой взгляд!». Победителям вручили ценные призы.

Как сообщила администрация курорта «Армхи», в ходе мероприятия также была организована выставка-продажа изделий народных промыслов Ингушетии и декоративно-прикладного искусства. А праздничную атмосферу создали звёзды ингушской эстрады.

Новые пятиместные домики в Армхи уже доступны для бронирования. Контактный телефон: 8-969-77-72-396.