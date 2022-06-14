Туризм

В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи»

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В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи» — первого резидента Особой экономической зоны республики в честь старта летнего туристического сезона.

Мероприятие было организовано курортом «Армхи» совместно с Комитетом по туризму региона.

В рамках торжеств был проведён конкурс рисунков на стене на тему «Мой край! Мой взгляд!». Победителям вручили ценные призы.

Как сообщила администрация курорта «Армхи», в ходе мероприятия также была организована выставка-продажа изделий народных промыслов Ингушетии и декоративно-прикладного искусства. А праздничную атмосферу создали звёзды ингушской эстрады.

Новые пятиместные домики в Армхи уже доступны для бронирования. Контактный телефон: 8-969-77-72-396.

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