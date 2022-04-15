В горной Ингушетии пройдет третий этап Кубка России по скайраннингу — «Джейрах 2022»
В горной Ингушетии пройдёт третий этап Кубка России по скайраннингу — «Джейрах 2022», сообщила Федерация альпинизма страны.
Соревнования пройдут в сельском поселении Бейни. Состоятся два старта: 16 апреля — Джейрах. III этап Кубка России, дисциплина «Вертикальный километр», дистанция 4 км, набор высоты 1000 м; 17 апреля — Джейрах Skyrace III этап Кубка России, дисциплина «Гонка», дистанция 19 км, набор высоты 1800 м.
Отмечается, что каждый участник получит стартовый пакет, в котором будут приятные подарки от наших партнёров. Те спортсмены, которые добрались до финиша, получат медаль.
Напомним, организует соревнования Министерство по физической культуре и спорту Российской Федерации. Общее руководство и проведение соревнований осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия совместно с Федерацией альпинизма России и Федерацией альпинизма Ингушетии. Официальный регистратор на соревнования — ТорList. Run.