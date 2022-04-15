Соревнования пройдут в сельском поселении Бейни. Состоятся два старта: 16 апреля — Джейрах. III этап Кубка России, дисциплина «Вертикальный километр», дистанция 4 км, набор высоты 1000 м; 17 апреля — Джейрах Skyrace III этап Кубка России, дисциплина «Гонка», дистанция 19 км, набор высоты 1800 м.

Отмечается, что каждый участник получит стартовый пакет, в котором будут приятные подарки от наших партнёров. Те спортсмены, которые добрались до финиша, получат медаль.