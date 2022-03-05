В горной Ингушетии расчистили внезапно выпавший снег

«В связи с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега Минавтодор Ингушетии проводит расчистку и вывоз снега с автомобильных дорог в Джейрахском районе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии во второй половине дня 5 марта ожидается сильный ветер 30-32 м/с, который может привести к энергетическим сбоям.