В горной Ингушетии завершается строительство грейдерной дороги к седловине Столовой горы
В горной Ингушетии подошло к концу строительство грейдерной дороги на средства бюджета Джейрахского района к седловине Столовой горы. Об этом сообщил глава района Ахмед Льянов.
В настоящее время грейдерная дорога дорабатывается. Протяженность пути составляет 6 километров. Асфальт, из-за особенностей местных почв, использовать для обустройства дороги, по словам специалистов, на объекте нельзя. Ездить по дороге можно будет на автотранспорте повышенной проходимости (джип, «Нива»).
Благодаря дороге, специалисты получат комфортный доступ к радио- и телевышкам. А в весенне-летний период местные жители быстрее доберутся до отгонных пастбищ.
По словам Льянова, в скором времени в конце дороги появится смотровая площадка 20×20, а также там установят дополнительную беседку, в том числе и для туристов.