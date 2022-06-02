В горной Ингушетии завершается строительство грейдерной дороги к седловине Столовой горы

В настоящее время грейдерная дорога дорабатывается. Протяженность пути составляет 6 километров. Асфальт, из-за особенностей местных почв, использовать для обустройства дороги, по словам специалистов, на объекте нельзя. Ездить по дороге можно будет на автотранспорте повышенной проходимости (джип, «Нива»).

Благодаря дороге, специалисты получат комфортный доступ к радио- и телевышкам. А в весенне-летний период местные жители быстрее доберутся до отгонных пастбищ.

По словам Льянова, в скором времени в конце дороги появится смотровая площадка 20×20, а также там установят дополнительную беседку, в том числе и для туристов.