Соревнования

В горной Ингушетии завершился финальной гонкой третий этап кубка России по скайраннингу

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В горной Ингушетии завершилась гонка на дистанции 19 км, набор высоты 1800 м, в рамках третьего этапа кубка России по скайраннингу — «Джейрах 2022», сообщила Федерация альпинизма страны.

Соревнования проходили в сельском поселении Бейни. По итогам турнира согласно итоговым протоколам среди мужчин в дисциплине «скайраннинг -гонка» определилась следующая тройка победителей: 1 место — Алексей Никаноров (Свердловская область), второе — Эрхан Бысыин (Краснодарский край), 3 место — Сергей Ерёмин (Иркутская область).

В этой же дисциплине среди женщин стали победителями: первое место — Антонина Юшина (Челябинская область), 2 место —Анастасия Рубцова (Приморский край), третье — Ирина Морозова (Иркутская область).

Напомним, 16 апреля состоялся первый старт III этапа Кубка России, дисциплина «Вертикальный километр», дистанция 4 км, набор высоты 1000 м.

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