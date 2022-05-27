В городе Карабулаке Ингушетии 29 мая пройдет турнир по Street Workout

Участники турнира выступят в дисциплине «силовое двоеборье» в двух возрастных категориях: юниоры до 18 лет, мужчины от 19 и старше. Также пройдут соревнования в дисциплинах «подтягивание на перекладине +16 кг», «отжимания на брусьях +24 кг». Предусмотрено 6 призовых мест.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, заявки на участие в турнире принимаются по телефону: Whatsapp 8-928-299-87-93.