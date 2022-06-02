В городе Карабулаке Ингушетии к юбилею республики открыли спортивный комплекс

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, событие приурочили к 30-й годовщине республики. Объект построен в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни».

В торжественной церемонии открытия принял участие глава Карабулака Магомед-Башир Осканов. Он поздравил горожан с прекрасным спортивным объектом, отвечающим всем требованиям, выразил уверенность, что он станет центром притяжения для молодёжи.

Мэр поблагодарил региональное министерство спорта за поддержку в создании и совершенствовании местной спортивной инфраструктуры. В свою очередь заместитель министра по физической культуре и спорту Ингушетии Магомед Мургустов в своём выступлении высоко оценил усилия руководства города по созданию условий для развития массового спорта на территории города.

Отмечается, что на универсальной площадке разместилось мини-футбольное поле, зимой при желании его можно трансформировать в хоккейную арену. По периметру располагается сектор для лёгкой атлетики, мобильная баскетбольная зона, трибуна для зрителей. Для силовых видов спорта предусмотрены уличные и воркаут-тренажёры. ФОКОТ оборудован освещением для занятий спортом в тёмное время суток