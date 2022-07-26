В городе Карабулаке Ингушетии определили семь лучших подсобных хозяйств

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, по итогам рассмотрения поступивших заявок, результатам визуального осмотра подворий членами комиссии, анализа фото- и видеоматериалов было принято единогласное решение, что сито предварительного отбора прошли семь хозяйств.

Отмечается, что эти ЛПХ будут представлять муниципальное образование на финальном этапе конкурса республиканского Минсельхоза.