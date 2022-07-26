В городе Карабулаке Ингушетии определили семь лучших подсобных хозяйств
В актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя мэра города Фатимы Костоевой состоялось заседание рабочей группы по оценке участников первого этапа конкурса на лучшее подсобное хозяйство республики.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, по итогам рассмотрения поступивших заявок, результатам визуального осмотра подворий членами комиссии, анализа фото- и видеоматериалов было принято единогласное решение, что сито предварительного отбора прошли семь хозяйств.
Отмечается, что эти ЛПХ будут представлять муниципальное образование на финальном этапе конкурса республиканского Минсельхоза.