В городе Карабулаке Ингушетии продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, фронт работ включает в себя асфальтирование дороги и устройство тротуара с укладкой бордюрного камня протяжённостью около 400 метров, устройство освещения, организация компактной зоны отдыха. Данный объект важен тем, что дорога и тротуар ведут к школе № 5, сданной в эксплуатацию в прошлом году. Добираться до общеобразовательного учреждения теперь станет намного удобнее.

Напомним, строительные работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Следом на очереди благоустройство общественных пространств на улицах Зязикова и Градусова.