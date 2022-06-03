Мини-футбол

В городе Карабулаке Ингушетии прошел республиканский юношеский турнир по мини-футболу

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В Карабулаке сразу после открытия физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на мини-футбольном поле прошли республиканские юношеские соревнования.

Турнир приурочили к 30-летию Республики Ингушетия. Спортивное мероприятие совместно организовали мэрия города и Ассоциация мини-футбола региона.

В турнире приняли участие 8 команд из разных населённых пунктов Ингушетии и Пригородного района, они были составлены из игроков не старше 16 лет. Юные футболисты с удовольствием опробовали новый искусственный газон, качество которого позволяло в полной мере демонстрировать их наработанное умение и способности.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, победителем состязаний стала команда «Карабулак».

«Хозяевам арены улыбнулось спортивное счастье в двух послематчевых сериях пенальти после ничьих в основное время матчей. В финале карабулакский игрок мощно зарядил в перекладину ворот команды «Барт» из Нового Реданта. Однако ситуацию уравнял карабулакский вратарь, парировавший удар с точки, а в серии до промаха он отразил выстрел своего коллеги по амплуа, став главным героем турнира», — рассказали в администрации Карабулака.

Три сильнейшие команды по итогам соревнований были поощрены кубками, медалями и ценными призами, также были оценены индивидуальные заслуги лучшего нападающего и лучшего вратаря турнира. Заслуженные награды карабулакской команде вручил советник министра спорта Ингушетии Магомед Мусаев.

Руководитель Ассоциации мини-футбола Ингушетии Джамалдин Урусханов в рамках торжественного мероприятия отметил благодарностью главу Карабулака Магомед-Башира Осканова за «высокий вклад в развитие мини-футбола в своём регионе и предоставление стадиона для проведения межрегиональных соревнований».

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