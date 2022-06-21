В городе Карабулаке Ингушетии проверили нестационарные объекты торговли

Так, очередной рейд по проверке нестационарных объектов торговли на территории муниципального образования прошёл с участием главного специалиста экономического отдела городской администрации Руслана Аушева и представителя службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Карабулаку Исмаила Султыгова.

Отмечается, что в ходе рейда на улице Рабочей выявлена нелегальная точка сезонной торговли. С гражданином, осуществлявшим незаконное предпринимательство, была проведена профилактическая беседа, также в соответствии со статьёй 14.1 Кодекса об административных правонарушениях ему выписали штраф в размере 500 рублей.

Власти города напомнили гражданам о запрете на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности с нарушением утверждённой органом местного самоуправления схемы размещения.