Муниципалитет

В городе Карабулаке Ингушетии завершается благоустройство общественной территории

0

В Карабулаке продолжается благоустройство общественной территории на улице Зязикова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в настоящее время реализация проекта оценивается в 90%. Проведены асфальтирование дороги и устройство пешеходного тротуара протяжённостью 370 метров, также обустроена парковочная зона для автомобилей перед центральной городской мечетью общей площадью около 1000 кв. м.

На очереди обеспечение освещения общественного пространства с использованием энергосберегающих ламп, планируется разместить 13 уличных светильников.

По словам заместителя главы города Азраила Джандигова, предполагается, что полностью работы на данном объекте будут завершены к концу лета и приурочены к 27-летию образования Карабулака.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии фермер присвоил 2 млн рублей через программу по поддержке КФХ
Сотрудников Минздрава Ингушетии уличили в сокрытии доходов
Выпускники Ингушетии сдают ЕГЭ по обществознанию
Московские врачи проведут семинары для своих коллег из Ингушетии
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшим полицейским
Делегация Ингушетии примет участие в ПМЭФ-2022
В Ингушетии выявили более 300 га ослабленных лесных насаждений
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк русской поэзии»
КТЦ столицы Ингушетии приглашает школьников на уроки хореографии
В Дагестане задержан интернет-мошенник, выманивший у жителя Ингушетии 65 тыс. рублей
В столице Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Воспитатель года»

Главное

Яндекс.Метрика

 