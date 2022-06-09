В городе Карабулаке Ингушетии завершается благоустройство общественной территории

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в настоящее время реализация проекта оценивается в 90%. Проведены асфальтирование дороги и устройство пешеходного тротуара протяжённостью 370 метров, также обустроена парковочная зона для автомобилей перед центральной городской мечетью общей площадью около 1000 кв. м.

На очереди обеспечение освещения общественного пространства с использованием энергосберегающих ламп, планируется разместить 13 уличных светильников.

По словам заместителя главы города Азраила Джандигова, предполагается, что полностью работы на данном объекте будут завершены к концу лета и приурочены к 27-летию образования Карабулака.