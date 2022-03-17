В городе Карабулаке обсудили план муниципальных мероприятий к юбилею Ингушетии

В ходе заседания под председательством заместителя мэра города Иналука Мальсагова рассмотрели предварительный план намеченных мероприятий, посвящённых этому знаменательному событию.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии муниципального образования, в программе празднования предусмотрено проведение культурно-массовых акций и спортивных состязаний, тематических выставок, сельскохозяйственных ярмарок, творческих конкурсов, интеллектуальных викторин, различных представлений для детей и взрослых, чествование граждан, отличившихся в различных сферах жизни.

Особое внимание будет уделено праздничному оформлению и озеленению Карабулака. К юбилею республики на территории города планируется открыть ряд значимых объектов.