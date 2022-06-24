В городе Малгобеке Ингушетии начато благоустройство улицы по федеральному проекту

Работы проводятся комплексно. Согласно дизайн-проекту будущей территории, планируется обновление пешеходной зоны, установка нового освещения, устройство тротуара, асфальтирование дорожного полотна и озеленение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время рабочие демонтировали старое асфальтовое покрытие, бордюрный камень. Также работниками городской газовой службы ведутся мероприятия по замене газовой трубы, для того чтобы в дальнейшем не нарушать благоустроенную территорию.

«Совсем скоро улицу будет не узнать. Очень радует, что процесс строительства уже стартовал и скоро мы получим ухоженную, обновленную улицу», — отмечают местные жители.