В городе Малгобеке Ингушетии нетрезвый водитель сбил женщину

Женщина переходила дорогу в неположенном месте в условиях ограниченной видимости.

В результате наезда пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.).

Автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».