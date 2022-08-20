В городе Малгобеке Ингушетии нетрезвый водитель сбил женщину
В городе Малгобеке Ингушетии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель «ВАЗ-21099», накануне совершил наезд на местную жительницу, 1977 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Женщина переходила дорогу в неположенном месте в условиях ограниченной видимости.
В результате наезда пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.
В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.).
Автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».