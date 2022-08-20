ДТП

В городе Малгобеке Ингушетии нетрезвый водитель сбил женщину

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В городе Малгобеке Ингушетии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель «ВАЗ-21099», накануне совершил наезд на местную жительницу, 1977 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте в условиях ограниченной видимости.

В результате наезда пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.).

Автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».

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