В городе Малгобеке Ингушетии встретили участников автопробега в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

На мемориальном комплексе «Слава» собрались неравнодушные жители Малгобека, молодежь, юнармейцы, представители различных общественных организаций, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти.

Открывая митинг, председатель общественного совета при мэрии города Ераки Гантемиров особо подчеркнул: «Память — бесценный человеческий дар. Она ограждает нас от малодушия и жестокости. Мы знаем историю своей страны, гордимся своим народом и его подвигами. Сегодня мы приветствуем на малгобекской земле участников всероссийского автопробега, посвященного Сталинградской битве, а также поддержке наших Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих специальную операцию в Украине».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, во время проведения акции выступили председатель Ингушского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Магомед Гелисханов, председатель Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Михаил Щепихин, почетный член Российского союза ветеранов, генерал-майор Хусейн Арчаков, военком Республики Ингушетия Тимур Местоев и многие другие. Юнармейцы прочитали стихи о любви к Родине и сыновьем долге.

Митинг завершился возложением цветов и венков к подножию памятника Воину-освободителю и могиле Неизвестного солдата. Участники митинга выразили мнение о том, что память о героях жива в людских сердцах, а их ратные подвиги помножены в наши дни мужеством и героизмом потомков, ярко продемонстрировавших преемственность поколений и решительно вставших на защиту Отечества перед лицом новых угроз.