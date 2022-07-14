В городе Назрани Ингушетии чествовали лучших выпускников республики

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В зале Дворца культуры города Назрани чествовали лучших выпускников Ингушетии — золотых медалистов.

«Всегда приятно вручать награды ярким, самобытным, целеустремленным молодым людям, которые, будучи совсем молодыми, уже сумели доказать то, что они сильные и умеют добиваться поставленных целей. В этом году у нас в регионе насчитывается 157 отличников учебы», — сообщила министр образования Ингушетии Эсет Бокова.

Министр назвала ребят золотым фондом республики. По её словам, очень важно, чтобы медалисты не растеряли свой природный энтузиазм и жажду к знаниям, выходя в большое плавание под названием «жизнь».

«Верьте в себя и в собственные силы, ставьте амбициозные задачи, не сдавайтесь перед лицом трудностей и идите прямо к своей цели, не сворачивая с выбранного пути. Уверена, у вас всё получится.

С праздником вас и в добрый путь!» — напутствовала ребят Бокова.

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