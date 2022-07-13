В городе Назрани Ингушетии начали работу по замене водопроводной трубы на улице Цветочная

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани начали работу по замене водопроводной трубы на улице Цветочной протяженностью 400 метров.

Как сообщили в мэрии города, указанный водопровод давно нуждался в ремонте, в связи с чем муниципальные власти включили работу по его замене в бюджет на 2022 год. Новые трубы прослужат многие годы и решат проблему с частыми порывами на улице.

Отмечается, что жители выразили благодарность администрации города за внимание к своему району и решение многолетней проблемы.

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