В городе Назрани Ингушетии начали работу по замене водопроводной трубы на улице Цветочная
В Насыр-Кортском административном округе Назрани начали работу по замене водопроводной трубы на улице Цветочной протяженностью 400 метров.
Как сообщили в мэрии города, указанный водопровод давно нуждался в ремонте, в связи с чем муниципальные власти включили работу по его замене в бюджет на 2022 год. Новые трубы прослужат многие годы и решат проблему с частыми порывами на улице.
Отмечается, что жители выразили благодарность администрации города за внимание к своему району и решение многолетней проблемы.