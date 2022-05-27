В городе Назрани Ингушетии начата реконструкция улицы Руслана Аушева
В Назрани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начаты масштабные работы по реконструкции улицы имени первого президента Ингушетии Руслана Аушева.
На всей протяженности улицы (1470 метров) планируется замена дорожного полотна, частичное расширение участка в 6 метров с установкой бордюров и обустройство тротуара шириной 180 см.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, выполнением работ занимается подрядная организация ООО «СКАД-М». Заказчиком работ выступила администрация г. Назрани.
Отмечается, что на днях мэр Урусхан Евлоев вместе с заместителями и главой округа проинспектировал начало работ, пообщался с представителем подрядной организации и жителями города, которые выразили благодарность за ремонт дороги.
Напомним, что это одна из 6 улиц, которые вошли в нацпроект в текущем году. После празднования 30-летия Республики Ингушетия начнутся работы по полной реконструкции Чеченской улицы.