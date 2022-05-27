В городе Назрани Ингушетии начата реконструкция улицы Руслана Аушева

На всей протяженности улицы (1470 метров) планируется замена дорожного полотна, частичное расширение участка в 6 метров с установкой бордюров и обустройство тротуара шириной 180 см.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, выполнением работ занимается подрядная организация ООО «СКАД-М». Заказчиком работ выступила администрация г. Назрани.

Отмечается, что на днях мэр Урусхан Евлоев вместе с заместителями и главой округа проинспектировал начало работ, пообщался с представителем подрядной организации и жителями города, которые выразили благодарность за ремонт дороги.

Напомним, что это одна из 6 улиц, которые вошли в нацпроект в текущем году. После празднования 30-летия Республики Ингушетия начнутся работы по полной реконструкции Чеченской улицы.