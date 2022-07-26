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В городе Назрани Ингушетии намерены ужесточить борьбу с похитителями канализационных люков

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Власти Назрани призвали жителей города сообщать о случаях похищения крышек канализационных колодцев и звонить по телефону ЕДДС муниципального образования «112».

В мэрии сообщили, что действия злоумышленников способствуют нарушению работы систем водоснабжения и водоотведения, приводят к аварийным ситуациям.

Так, в районе ЖК «Юбилейный», около 23-го дома на улице Новой, на днях была проведена работа по очистке коллектора, который доставлял неудобства жителям на протяжении последней недели. Причина такой неисправности коллектора — заброшенные внутрь камни и украденная крышка люка. Рабочие вытащили груду камней и только тогда смогли прочистить колодец.

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