В городе Назрани Ингушетии намерены ужесточить борьбу с похитителями канализационных люков

В мэрии сообщили, что действия злоумышленников способствуют нарушению работы систем водоснабжения и водоотведения, приводят к аварийным ситуациям.

Так, в районе ЖК «Юбилейный», около 23-го дома на улице Новой, на днях была проведена работа по очистке коллектора, который доставлял неудобства жителям на протяжении последней недели. Причина такой неисправности коллектора — заброшенные внутрь камни и украденная крышка люка. Рабочие вытащили груду камней и только тогда смогли прочистить колодец.