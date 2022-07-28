В городе Назрани Ингушетии продолжается работа по озеленению улиц
В Назрани работники коммунальной сферы приступили к укладке газона на аллее Победы, далее — парк имени Карцхала Мальсагова и территория района круга на улице Чеченской.
«В этом году было решено сделать акцент на укладку газона в городе — это позволит создать эстетически красивый вид улиц на долгие годы», — сообщили в мэрии города.
Отмечается, что одновременно с этим продолжается работа по покосу травы, покраске бордюров, обрезке деревьев на центральных и второстепенных улицах Назрани.