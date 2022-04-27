В городе Назрани Ингушетии прошла масштабная благотворительная акция к окончанию Рамадана
В Назрани прошла масштабная благотворительная акция, приуроченная к празднованию Ид Аль-Фитр.
Мероприятие по раздаче мяса организовано по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, около 600 малоимущих и нуждающихся семей во всех округах Назрани — Центральном, Альтиевском, Гамурзиевском и Насыр-Кортском — получили помощь.
Градоначальник Урусхан Евлоев совместно с главами округов постарался максимально охватить всех нуждающихся.