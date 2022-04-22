В городе Назрани Ингушетии проводится капитальный ремонт улицы Победы

В текущем году город Назрань присоединился к нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в рамках которого проводится капитальный ремонт улицы Победы с заменой асфальтового покрытия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, дорога находилась в неудовлетворительном состоянии — сплошные ямы и неровности. В рамках вышеуказанной программы производится укладка асфальтового покрытия протяженностью 1200 метров с установкой бордюров. Также будет проведена частичная реконструкция ливневого канала с устройством железобетонных труб для отвода воды с проезжей части.

Градоначальник Урусхан Евлоев поручил своему заместителю Мусе Харсиеву обеспечить надлежащий контроль в части исполнения графиков производства работ и соблюдения технологии.