Нацпроекты

В городе Назрани Ингушетии проводится капитальный ремонт улицы Победы

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В текущем году город Назрань присоединился к нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в рамках которого проводится капитальный ремонт улицы Победы с заменой асфальтового покрытия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, дорога находилась в неудовлетворительном состоянии — сплошные ямы и неровности. В рамках вышеуказанной программы производится укладка асфальтового покрытия протяженностью 1200 метров с установкой бордюров. Также будет проведена частичная реконструкция ливневого канала с устройством железобетонных труб для отвода воды с проезжей части.

Градоначальник Урусхан Евлоев поручил своему заместителю Мусе Харсиеву обеспечить надлежащий контроль в части исполнения графиков производства работ и соблюдения технологии.

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