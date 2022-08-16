В городе Назрани Ингушетии ремонтируют декоративные фонари после обрушения их вандалами
Администрация Центрального округа Назрани по поручению мэра города Урусхана Евлоева провела работу по ремонту фонарных столбов, расположенных вдоль городского пруда.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, это уже не первый случай, когда недобросовестные граждане намеренно ломают фонарные столбы.
Власти города попросили жителей Назрани проявлять бдительность и сообщать по номеру «112» о порче городского имущества в случае, если они стали свидетелями актов вандализма.