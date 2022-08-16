Ремонт

В городе Назрани Ингушетии ремонтируют декоративные фонари после обрушения их вандалами

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Администрация Центрального округа Назрани по поручению мэра города Урусхана Евлоева провела работу по ремонту фонарных столбов, расположенных вдоль городского пруда.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, это уже не первый случай, когда недобросовестные граждане намеренно ломают фонарные столбы.

Власти города попросили жителей Назрани проявлять бдительность и сообщать по номеру «112» о порче городского имущества в случае, если они стали свидетелями актов вандализма.

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