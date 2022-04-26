ЦУР

В городе Назрани Ингушетии собираются создать муниципальный ЦУР

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В Назрани собираются создать муниципальный центр управления регионом на базе администрации города.

Эта тема стала главной на встрече мэра Назрани Урусхана Евлоева с заместителем директора ЦУР Ингушетии Магомедом Барханоевым.

Градоначальник поручил курирующему заместителю изучить данный вопрос и представить предложения.

Урусхан Евлоев подчеркнул, что во взаимодействии ЦУР с местными властями важно в первую очередь качественное реагирование на обращение и его всестороннее рассмотрение.

Стоит отметить, что, несмотря на большое количество поступающих запросов, администрация города Назрань занимает одну из лидирующих позиций в скорости обработки поступающих обращений через программу «Инцидент-менеджмент».

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