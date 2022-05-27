В городе Назрани Ингушетии завершается обновление покрытия дороги на улице Мальсагова
В Назрани на улице Мальсагова на 90% завершено обновление дорожного полотна протяжённостью 0,75 км. На участке дороги уже установили знаки и нанесли разметку, сообщает пресс-служба Минавтодора региона.
«Работы проводятся в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Согласно проекту здесь уже проведено фрезерование изношенного покрытия, уложено два слоя асфальта, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка термопластиком. На данный момент дорожниками ведётся установка перильного ограждения на мосту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ингушетии ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт опережающими темпами. В текущем году на большей части объектов работы уже завершены. Всего в 2022 году в рамках нацпроекта будет сдано 13 объектов протяжённостью 17,1 км.