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В городе Назрани Ингушетии завершилось строительство новой школы на 720 мест

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В Назрани Ингушетии завершилось строительство новой школы на 720 мест в рамках нацпроекта «Образование».

Все работы по строительству завершены с опережением сроков. Как отметили в Минстрое региона, также завершены отделочные работы. Объект начали возводить в октябре 2020 года.

В школе № 21 просторная столовая, готовая принять за один раз 200 человек, спортзал с прорезиненным полом, актовый зал на 250 учащихся, 70 оборудованных кабинетов, в том числе для кружковых занятий, кабинет со станками для производственных навыков, два пассажирских лифта. Рядом со школой несколько игровых площадок. В настоящее время проходит уборка прилегающих к учебному заведению территорий.

Школа находится в районе новостроек, она обеспечит жителей муниципального образования необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

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