В городе Назрани отремонтируют 6 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В настоящее время подрядной организацией начаты работы по ремонту переулка Школьный с переходом на улицу Машиностроителей. Укладка асфальта ведётся под контролем городской администрации с участием Минавтодора Ингушетии.

Напомним, в рамках капитального ремонта планируется замена асфальтового покрытия — толщина 6 см, протяженность 1200 м. Кроме того, будут проведены работы по выравниванию слоя из ПГС, установке дорожных знаков в количестве 36 штук и другие мероприятия.