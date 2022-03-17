В городе Назрани отремонтируют 6 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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В текущем году сразу 6 дорог в Назрани будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

В настоящее время подрядной организацией начаты работы по ремонту переулка Школьный с переходом на улицу Машиностроителей. Укладка асфальта ведётся под контролем городской администрации с участием Минавтодора Ингушетии.

Напомним, в рамках капитального ремонта планируется замена асфальтового покрытия — толщина 6 см, протяженность 1200 м. Кроме того, будут проведены работы по выравниванию слоя из ПГС, установке дорожных знаков в количестве 36 штук и другие мероприятия.

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