В городе Сунжа Ингушетии благоустраивают Грузинскую улицу

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, данная территория была внесена в план благоустройства в текущем году в соответствии с многочисленными обращениями местных жителей.

Благоустраиваемая дорога прилегает к детсаду № 7 «Радуга детства», который был возведён в рамках реализации национального проекта «Демография» и сдан в эксплуатацию в феврале 2021 г.

Ранее на объекте рабочие провели технологические мероприятия для подготовки поверхности.

Глава муниципалитета Аслан Умаров в ходе рабочего выезда рассказал жителям, что в рамках бюджета мэрия старается благоустраивать не только центральные, но и окраинные улицы в городе.