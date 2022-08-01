В городе Сунжа Ингушетии  открыли движение по новому автомобильному мосту

«Мост построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники установили опорные части моста, железобетонные балки пролетных строений, предусмотрели водоотводы, гидроизоляцию. Специалисты также обустроили тротуар, перила, барьерные ограждения и нанесли термопластиковую разметку», — сказал собеседник издания.

Как отметил министр автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов, переправа протяженностью более 53 м, выполненная из самых современных материалов, соответствует всем нормативным требованиям.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в мэрии города, к реализации проекта дорожники приступили в апреле этого года. Бетонный мост соединил улицы Восточную и Энгельса.

Необходимость строительства сооружения обусловлена активной застройкой северной части города. За минувшие годы в районе, именуемом в народе Заовражный, возведены два дошкольных учреждения, ведется строительство общеобразовательной школы, которую введут в эксплуатацию в 2022 году.

По мосту смогут передвигаться все виды автотранспорта. Принятые меры позволят разгрузить центральные улицы от транспортного потока.

В 2021 году власти Сунжи для разгрузки центра города открыли несколько улиц, остававшихся закрытыми шлагбаумами на протяжении десятков лет.