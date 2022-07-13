МВД

В городе Сунжа Ингушетии полицейские обсудили с общественниками актуальные вопросы

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Во второй школе города Сунжа правоохранители Ингушетии провели встречу с представителями муниципальной власти, духовенства и общественности, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Целью встречи являлось налаживание более тесного взаимодействия между министерством внутренних дел и населением, а также формирование эффективных каналов обратной связи с обществом для диалога и обсуждения актуальных проблем, разрешение которых относится к компетенции силового ведомства, говорится в релизе.

Инициатором мероприятия выступил общественный совет при МВД по республике и руководство регионального министерства.

"Обсуждались важные вопросы, волнующие местную общественность, в том числе необходимость увеличения числа профилактических мероприятий, нацеленных на противодействие наркомании, в особенности среди молодежи. Также говорилось о нарушениях правил дорожного движения, зачастую влекущих тяжкие последствия, о преступлениях и административных правонарушениях в целом, — отметил председатель общественного совета при региональном ведомстве Муса Гадиев.

Его коллега Алихан Алиханов подчеркнул, что такие мероприятия являются своего рода связующим звеном между населением и стражами правопорядка. В ходе подобных встреч представители общественности имеют возможность напрямую задать все волнующие их вопросы, высказать свои пожелания и услышать прямые и честные ответы.

На встрече перед собравшимися выступили старейшины и глава города, которые отметили, что взаимодействие общественности и органов внутренних дел очень важно, ведь поддержание тесных связей с населением и общественностью — одно из условий успешного выполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции.

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