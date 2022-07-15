Рейд

В городе Сунжа Ингушетии провели масштабный рейд по точкам уличной торговли

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Сотрудники отдела экономики и финансов администрации города Сунжа провели рейдовое мероприятие по точкам уличной торговли.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в рамках рейда были охвачены улично-дорожные сети города: Грозненская, Богатырева, Висаитова, Хашагульгова и Свердлова. Большинство предпринимателей размешаются вдоль парковочной зоны и у обочин проезжих частей города, создавая угрозу возникновения ДТП.

В рамках выезда сотрудники разъяснили порядок размещения на землях муниципальной собственности в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Отмечается, что по 7 предпринимателям выписаны акты об обнаружении правонарушения для последующего направления в муниципальное отделение МВД России «Сунженский» и возбуждения дела об административном правонарушении.

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