Ценовая политика

В городе Сунжа Ингушетии провели очередной рейд по мониторингу цен на продукты

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Заместитель главы Сунжи Муса Дзязиков совместно с представителями горсовета, общественного совета, сотрудниками отдела экономики и финансов администрации города и журналистами провёл очередной рейд по мониторингу цен на социально значимые продукты в крупных торговых объектах.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, особое внимание было уделено базовым продуктам питания, на которые за последнее время увеличились цены, в их числе сахар, подсолнечное масло, мука, гречка, макаронные изделия, молочная продукция, овощи и соль. Данные мониторинга заносились в специальную таблицу сверки цен за время проверки.

Отмечается, что в торговых сетях наценки соблюдаются, а увеличение стоимости продуктов администраторы магазинов связывают с увеличением стоимости продуктов в местах закупки от производителей и поставщиков.

Также администрацией выявлено отсутствие цен на прилавках. Данная информация будет направлена в соответствующие структуры для принятия необходимых мер в отношении нарушителей.

В ходе очередного рейда администрации города удалось установить письменное соглашение с владельцами торговых объектов об ограничении наценок на социально значимые продукты не более 10%.

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