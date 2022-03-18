В городе Сунжа Ингушетии провели очередной рейд по мониторингу цен на продукты

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, особое внимание было уделено базовым продуктам питания, на которые за последнее время увеличились цены, в их числе сахар, подсолнечное масло, мука, гречка, макаронные изделия, молочная продукция, овощи и соль. Данные мониторинга заносились в специальную таблицу сверки цен за время проверки.

Отмечается, что в торговых сетях наценки соблюдаются, а увеличение стоимости продуктов администраторы магазинов связывают с увеличением стоимости продуктов в местах закупки от производителей и поставщиков.

Также администрацией выявлено отсутствие цен на прилавках. Данная информация будет направлена в соответствующие структуры для принятия необходимых мер в отношении нарушителей.

В ходе очередного рейда администрации города удалось установить письменное соглашение с владельцами торговых объектов об ограничении наценок на социально значимые продукты не более 10%.