В городе Сунже Ингушетии начинается второй этап благоустройства улицы Моздокской

Как сообщили в мэрии города, второй заключительный этап благоустроительных работ включает в себя укладку асфальтобетонного покрытия общей протяжённостью более 800 метров и прокладку новой водопроводной линии.

Напомним, в 2021 году на одном отрезке улицы были проведены работы по укладе водопровода общей протяжённостью более 620 метров и заасфальтирована дорога протяжённостью около 700 метров.

Отмечается, что данная улица была выбрана жителями города путём онлайн-голосования по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».