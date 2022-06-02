В городе Сунже Ингушетии приступили к благоустройству улицы имени Султана Плиева

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В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на улице имени Султана Хадисовича Плиева в городе Сунжа ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью более 900 метров.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, ранее рабочие подрядной организации провели подготовительные технологические мероприятия для подготовки поверхности под укладку асфальтобетонной смеси.

Напомним, на данном участке организацией ООО «Газстрой» проведены работы по прокладке новых газовых линий.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» удалось отремонтировать парки, дороги, площади многоквартирных домов и другие объекты. Обеспечить население качественной водой, что благоприятно отразилось на жизни граждан.

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