В городе Сунже Ингушетии провели рейды по точкам несанкционированной торговли
Сотрудники отдела экономики и финансов администрации Сунжи совместно с полицейскими провели рейдовое мероприятие по точкам несанкционированной торговли вдоль улично-дорожной сети ул. Свердлова и Грозненская.
Как сообщили в мэрии города, в ходе рейда гражданам, ведущим деятельность вдоль автомобильной дороги, были даны разъяснения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, согласно схеме, утверждённой администрацией г. Сунжа, а также рассказали об ответственности за незаконную торговлю, которая чревата штрафами.
Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сунженский» напомнили о мерах ответственности и вручили предостережения родителям, которые привлекли к продаже прохладительных напитков несовершеннолетних детей.
Всего в ходе рейда сотрудники пресекли и привлекли к ответственности 6 субъектов предпринимательства.