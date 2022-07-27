Рейд

В городе Сунже Ингушетии провели рейды по точкам несанкционированной торговли

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Сотрудники отдела экономики и финансов администрации Сунжи совместно с полицейскими провели рейдовое мероприятие по точкам несанкционированной торговли вдоль улично-дорожной сети ул. Свердлова и Грозненская.

Как сообщили в мэрии города, в ходе рейда гражданам, ведущим деятельность вдоль автомобильной дороги, были даны разъяснения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, согласно схеме, утверждённой администрацией г. Сунжа, а также рассказали об ответственности за незаконную торговлю, которая чревата штрафами.

Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сунженский» напомнили о мерах ответственности и вручили предостережения родителям, которые привлекли к продаже прохладительных напитков несовершеннолетних детей.

Всего в ходе рейда сотрудники пресекли и привлекли к ответственности 6 субъектов предпринимательства.

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