В городе Сунже перенесут традиционный субботний рынок из-за празднования 30-летия Ингушетии

«В связи с предстоящим празднованием 30-летия образования Ингушетии 4 июня на центральном стадионе имени Дьякова в Сунже авторынок и сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, традиционно проходящие в субботу, будут перенесены на воскресенье 5 июня», — сказал собеседник.

По его словам, в данной локации (авторынок) будет развернута остановка, на которую будет прибывать транспорт со всех муниципальных образований региона и последующей доставкой граждан-приглашенных шатлами (автобусами) к стадиону города согласно утвержденной схеме движения автотранспорта.

Ранее сообщалось, что основной концерт к 30-летию Ингушетии пройдет в Сунже на центральном стадионе имени Дьякова 4 июня в 19 часов.