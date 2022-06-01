Субботник

В городе Сунже перенесут традиционный субботний рынок из-за празднования 30-летия Ингушетии

0

В городе Сунжа Ингушетии перенесут на воскресенье традиционный субботний рынок из-за празднования 4 июня 30-летия региона, сообщили газете «Ингушетия» в Минпромсвязи республики.

«В связи с предстоящим празднованием 30-летия образования Ингушетии 4 июня на центральном стадионе имени Дьякова в Сунже авторынок и сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, традиционно проходящие в субботу, будут перенесены на воскресенье 5 июня», — сказал собеседник.

По его словам, в данной локации (авторынок) будет развернута остановка, на которую будет прибывать транспорт со всех муниципальных образований региона и последующей доставкой граждан-приглашенных шатлами (автобусами) к стадиону города согласно утвержденной схеме движения автотранспорта.

Ранее сообщалось, что основной концерт к 30-летию Ингушетии пройдет в Сунже на центральном стадионе имени Дьякова 4 июня в 19 часов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Предприятия народных промыслов Ингушетии получат помощь
На дороге к аэропорту «Магас» в Ингушетии запущена новая линия освещения
Правительство запускает ипотечную программу на самостоятельное строительство частных домов
Творческих людей Ингушетии приглашают принять участие в музыкальном проекте «ЭтноLife»
В городе Карабулаке Ингушетии продолжается благоустройство улицы Пушкина
Глава Ингушетии: день защиты детей — напоминание взрослым об огромной ответственности
В Ингушетии торжественно встретили росгвардейцев, принимавших участие в спецоперации на Украине
Перенесена, запланированная на 1 июня, пресс-коференция Главы Ингушетии
Родные и близкие встретили в аэропорту «Магас» оправданного судом Египта ингушского студента
Жители Ингушетии могут стать участниками Всероссийского молодежного форума «Таврида»
В НИИ Ингушетии обсудили проблемы формирования гражданской идентичности молодежи

Главное

Яндекс.Метрика

 