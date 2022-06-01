В городе Сунже перенесут традиционный субботний рынок из-за празднования 30-летия Ингушетии
В городе Сунжа Ингушетии перенесут на воскресенье традиционный субботний рынок из-за празднования 4 июня 30-летия региона, сообщили газете «Ингушетия» в Минпромсвязи республики.
«В связи с предстоящим празднованием 30-летия образования Ингушетии 4 июня на центральном стадионе имени Дьякова в Сунже авторынок и сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, традиционно проходящие в субботу, будут перенесены на воскресенье 5 июня», — сказал собеседник.
По его словам, в данной локации (авторынок) будет развернута остановка, на которую будет прибывать транспорт со всех муниципальных образований региона и последующей доставкой граждан-приглашенных шатлами (автобусами) к стадиону города согласно утвержденной схеме движения автотранспорта.
Ранее сообщалось, что основной концерт к 30-летию Ингушетии пройдет в Сунже на центральном стадионе имени Дьякова 4 июня в 19 часов.