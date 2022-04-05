В Горском кадетском корпусе Ингушетии завершается строительство бассейна

Как сообщил газете «Ингушетия» инженер строительного участка Ахмад Зурабов, закончить все работы планируется в течение двух месяцев. Параметры бассейна — 25 метров в длину, 5 дорожек, переменная глубина от 1,5 до 3 метров.

Это не просто бассейн, а целый плавательный комплекс с раздевалками, кабинетами для инструкторов и медиков, душевыми. Предусмотрено озеленение территории вокруг объекта с обустройством парковой зоны.

Напомним, построить бассейн предложил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, работы начались в мае прошлого года.