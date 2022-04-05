В Горском кадетском корпусе Ингушетии завершается строительство бассейна

0

В Горском кадетском корпусе завершается строительство бассейна, в настоящее время на объекте проводятся монтажные работы, устанавливается оборудование и напольное покрытие.

Как сообщил газете «Ингушетия» инженер строительного участка Ахмад Зурабов, закончить все работы планируется в течение двух месяцев. Параметры бассейна — 25 метров в длину, 5 дорожек, переменная глубина от 1,5 до 3 метров.

Это не просто бассейн, а целый плавательный комплекс с раздевалками, кабинетами для инструкторов и медиков, душевыми. Предусмотрено озеленение территории вокруг объекта с обустройством парковой зоны.

Напомним, построить бассейн предложил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, работы начались в мае прошлого года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 2021 году рост доли безналичных платежей в Ингушетии составил 56%
В Ингушетии за сутки выявили 24 новых случая заболевания Covid-19
Житель Ингушетии ответит в суде за продажу арендованных иномарок
Более 60 учителей Ингушетии пройдут обучение в рамках проекта «Билет в будущее»
Матвиенко и Калиматов обсудили реализацию постановления Совета Федерации о развитии Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялось очередное занятие в рамках проекта «Профессионал»
«Россети Северный Кавказ» сделают надёжнее электроснабжение 150 тысяч жителей и 120 СЗО в Ингушетии
Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии буклет о генерале Нальгиеве
В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева наградили лучших сотрудников учреждения
Ингушетия намерена принять участие в 31-й агропромышленной выставке и ярмарке «АгроРусь»
В Сунженском районе Ингушетии работает «горячая линия» по контролю над ценами

Главное

Яндекс.Метрика

 